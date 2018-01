Basket, Bargnani: "Non sto cercando squadra"

5 gennaio 2018

Bargnani, che oggi ha 32 anni, nel 2006 è stata la prima scelta assoluta Nba e negli Stati Uniti ha giocato per 10 stagioni tra Toronto, New York e Brooklyn. Da tempo, anche e soprattutto a causa di diversi infortuni che lo hanno condizionato, le sue prestazioni non erano al livello del suo massimo potenziale e quanto scritto oggi su Facebook potrebbe essere interpretato anche come un ulteriore passo verso il ritiro.

Ecco il testo completo: "Ciao ragazzi, l’altro giorno sono andato sulla mia pagina Facebook dopo molto tempo ed ho letto molti dei vostri messaggi. Prima di tutto mi scuso con voi per la mia 'vergognosa' non propensione ai social network e per tutti i messaggi non risposti. In tutti (o quasi tutti) i messaggi mi chiedete sempre le stesse cose, che sono poi le domande che mi fate per strada quando mi fermate per salutarmi: ovvero come sto fisicamente e quando torno a giocare. Quindi volevo dirvi che fisicamente sto bene ma, dopo l’interruzione da me voluta dei miei ultimi due contratti, io non sto cercando squadra. Tutte le notizie che avete letto su di me sui giornali, soprattutto quelle di mercato, sono state inventate di sana pianta da chi le ha scritte (e fin qui mi pare che non ci sia nulla di nuovo). Le motivazioni per cui non sto cercando squadra per tornare in campo sono molte e sono quasi tutte personali. Chi mi conosce tutte queste cose le sa già da mesi ma volevo dirle anche a voi, a quelli che mi seguono e mi tifano da tanti anni perché mi sembrava antipatico non darvi una risposta su questi punti dopo aver ricevuto centinaia di messaggi. Vi sono molto riconoscente per l’affetto che mi dimostrate e che mi avete dimostrato in passato... Vi assicuro che è ricambiato... Non si vede, ma è ricambiato".