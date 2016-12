Basket: Auxilium Torino si cambia: via Bechi, arriva Vitucci

Nove sconfitte in undici partite. Uno score pesante, pesantissimo, da esonero. I faccia a faccia durati fino a tarda notte hanno portato alla decisione. Il cambio Bechi-Vitucci è la mossa disperata dell'Auxilium Torino per cercare di stravolgere una classifica deficitaria. L'ultimo posto è diventato una sentenza dopo il KO di qualche ora fa in campionato ad Avellino. Risultati a parte a preoccupare la società l'atteggiamento della squadra, troppo fragile psicologicamente negli scontri con le rivali alla portata e troppo arrendevole in trasferta.