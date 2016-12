Basket, Armani sul caso Gentile: "Si poteva gestire in maniera diversa"

22 settembre 2016

Il numero uno della società meneghina si è pronunciato anche sulla stagione che è ormai alle porte. "Le aspettative che ho sulla squadra allestita sono molto alte – ha detto Armani -. Voglio vincere sia lo Scudetto sia l'Eurolega”. Obiettivi importanti, ma possibili visto il roster che avrà a disposizione coach Jasmin Repesa. Se in campionato sembra non avere rivali, in Europa l'Olimpia vuole stupire e ricoprire un ruolo da protagonista. Sabato le scarpette rosse scenderanno in campo per il primo impegno ufficiale della stagione: la Supercoppa italiana contro Cremona, Reggio Emilia e Avellino.