Basket: Alessandro Gentile riparte dall'Hapoel Gerusalemme

3 aprile 2017

Stagione tormentata e itinerante quella di Alessandro Gentile che, dopo aver lasciato l'Olimpia Milano e avere vissuto una breve parentesi al Panathinaikos, cambia maglia per la terza volta nel giro di pochi mesi approdando in via ufficiale all'Hapoel Gerusalemme. Nella squadra israeliana ritroverà l'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra Simone Pianigiani e il suo ex compagno di squadra Curtis Jerrels con cui nel 2014 vinse lo scudetto a Milano piegando Siena in finale. Gentile, ancora legato all'EA7 da un contratto in scadenza nel 2018, cercherà da un lato di dare una mano all'Hapoel, squadra di buon livello tecnico che sta lottando per le prime posizioni nella Serie A israeliana, dall'altro di arrivare nelle migliori condizioni possibili agli Europei in programma a settembre. In ottica azzurra, quindi, il suo trasferimento all'Hapoel rappresenta una buona notizia anche per l'attuale commissario tecnico della Nazionale, Ettore Messina.