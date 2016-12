Basket, A1: Pistoia si rialza e vola, cade Venezia

8 novembre 2015

Altra grande prova di Pistoia, che riscatta la sconfitta del Forum e mette a sedere Cantù per la prima volta davanti agli occhi del nuovo proprietario di maggioranza, il magnate russo dell'acciaio Gerasimenko: i toscani partono forte, provano più volte a scappare ma i brianzoli restano attaccati al match e nel quarto quarto balzano avanti 73-77. Kirk (22) e Knowles (21) non ci stanno, mettono il turbo e firmano il controsorpasso decisivo con un devastante parziale di 17-2 che mette la parola fine all'incontro.



Simile il copione di Brindisi, dove Venezia rimonta fino all'aggancio (79-79), ma poi si squaglia e subisce un sonoro 10-0 che regala la vittoria all'Enel: 20 punti per Banks e Scott. Decisamente più a senso unico la sfida di Trento dove l'Aquila comanda la gara per lunghi tratti e prende il largo nell'ultimo quarto, trascinata da Pascolo (20). Seconda vittoria consecutiva infine per Varese contro il fanalino Torino (Cavaliero il migliore, 21), mentre Caserta mette ko Capo d'Orlando grazie ad un super parziale conclusivo di 21-4.