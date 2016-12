Bargnani torna in Europa: biennale col Baskonia

27 luglio 2016

Si volta pagina, addio al mondo a stelle e strisce. Andrea Bargnani è un nuovo giocatore del Laboral Kutxa Baskonia: l’azzurro classe 1985 ha firmato un contratto biennale con il club spagnolo e dopo dieci stagioni in Nba ripartirà dunque dall’Europa. Il lungo della Nazionale era senza squadra da febbraio, dopo le esperienze con Toronto, New York e Brooklyn. L’annuncio è arrivato ieri in tarda serata sul profilo Twitter dei baschi.