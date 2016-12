Casalpusterlengo, Pagani in rianimazione: riconosce il padre

19 settembre 2015

Il presidente ha seguito l'ambulanza con cui il giovane giocatore è stato trasportato in ospedale, chiamata attraverso il numero di pronto intervento, e proprio questa circostanza desta qualche perplessità in Curioni: "Il fatto che al palazzetto non fosse presente un'ambulanza - le parole del presidente, molto scosso e provato - non mi pare una bella cosa...".

Pagani, codognese doc, era tornato all'Assigeco in estate dopo due stagioni all'Urania Milano in Serie B, diventando parte integrante del roster della squadra di Serie A2 coronando il suo grande sogno. Da capitano, infatti, tre anni fa vinse il titolo nazionale Elite con l'Under 18.



"Ho la possibilità di continuare i miei miglioramenti allenandomi tutti i giorni con due americani e giocatori come Poletti, Chiumenti: non capita a tutti una possibilità del genere. Mi metto a totale disposizione del coach e dei compagni. So di non avere prospettive di grande minutaggio, in ogni caso mi impegnerò a dare sempre il massimo facendomi trovare pronto nel momento in cui il coach mi dirà di entrare" disse in un'intervista al Cittadino di fine agosto. Ora per lui la battaglia più importante, quella per la vita. Con il tifo di tutti, indistintamente.