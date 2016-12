Basket, Nba: Miami batte Indiana e si porta sul 3-2

E' sempre LeBron James l'uomo sugli scudi per Miami. Gli Heat sconfiggono Indiana per 90-79 in Gara 5 all'American Airlines Arena e si portano sul 3-2 nella serie finale di Eastern Conference di Nba: 30 punti con 8 rimbalzi e 6 assist per King James. Ai Pacers non basta un ottimo Paul George (27 punti, 11 rimbalzi e 5 assist). Sabato notte a Indianapolis una gara 6 che potrebbe già proiettare Miami alla finalissima contro San Antonio.