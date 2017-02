All Star Weekend, ci siamo: tutto pronto a New Orleans

· BBVA Compass Rising Stars Challenge , nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio dalle 3:00 ora italiana · State Farm All-Star Saturday Night , nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle 2:00 ora italiana · 66° NBA All-Star Game , nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio, dalle 2:00 ora italiana I fan in tutto il mondo potranno vivere l’esperienza All-Star grazie a NBA LEAGUE PASS e all’App NBA. Potranno inoltre votare per gli MVP dell’NBA All-Star Celebrity Game 2017 (via SMS e Tencent), del BBVA Compass Rising Stars Challenge (via NBA.com, SMS, Twitter e Tencent) e del 66° NBA All-Star Game (via Twitter e Tencent). Per la prima volta, inoltre, gli appassionati a livello internazionale (ad eccezione di Canada, Cina e Stati Uniti) potranno sperimentare la State Farm All-Star Saturday Night e il 66° NBA All-Star Game in realtà virtuale. NBA e Next VR, Official LEAGUE PASS VR partner della NBA, offriranno infatti entrambi gli eventi in diretta su NBA LEAGUE PASS International per i fan in possesso degli headset Google Daydream View or Samsung Gear VR e di uno smartphone compatibile. Gli eventi saranno disponibili sia per agli abbonati a NBA LEAGUE PASS, sia per chi deciderà di acquistare il singolo evento. Al termine degli stessi, gli highlights on-demand in realtà virtuale saranno disponibili gratuitamente. Di seguito alcune curiosità sull’All-Star 2017 di New Orleans: Copertura media dell’evento · 215 / 49 - L’evento raggiungerà gli appassionati in 215 nazioni e territori, in 49 lingue, grazie ai partner internazionali televisivi e digitali della Lega. · 345 / 43 - Saranno 345 i giornalisti, provenienti da 43 nazioni e territori, presenti a New Orleans per coprire l’NBA All-Star 2017. · 12 - 12 televisioni e radio internazionali, provenienti da Asia, Europa, Sudamerica e Medio Oriente, proporranno il commento in diretta onsite. · 13 - 13 televisioni di nazioni quali Cina, Germania, Hong Kong, Giappone, Messico, Portogallo, Russia, Singapore, Africa subsahariana, Taiwan, Uruguay e Vietnam trasmetteranno l’NBA All-Star in remoto per la prima volta.



NBA All-Star a New Orleans

· 3 - New Orleans ospiterà l’NBA All-Star per la terza volta: 2008, 2014 e 2017.

· 2 - I due MVP dei precedenti All-Star Game di New Orleans sono stati entrambi votati come titolari quest’anno: si tratta di LeBron James (MVP 2008) e di Kyrie Irving (MVP 2014) dei Cleveland Cavaliers.

· 232 - L’NBA All-Star 2017 vedrà la partecipazione agli eventi di 232 giocatori NBA, tra quelli attuali e quelli del passato

· 250 - Oltre 250 tra i migliori performer, produttori e registi degli spettacoli di intrattenimento di tutte le 30 squadre NBA saranno coinvolti nei festeggiamenti dell’All-Star



NBA Cares

· 10 - Quest’anno è in programma il 10° NBA Cares All-Star Day of Service, realizzato per la prima volta a New Orleans nel 2008 a seguito della devastazione dell’uragano Katrina.



Basketball without Borders

· 67 - Sessantasette ragazzi e ragazze, provenienti da 32 nazioni e territori di Africa, America, Asia ed Europa, parteciperanno al terzo Basketball without Borders Global Camp annuale, dove avranno come insegnanti giocatori e allenatori NBA e FIBA.



BBVA Compass Rising Stars Challenge

· 5 - Tutti i cinque membri dell’NBA All-Rookie First Team 2015-16 sono stati selezionati per il match: si tratta di Devin Booker (U.S. Team), Nikola Jokic (World Team), Jahlil Okafor (U.S. Team), Kristaps Porzingis (World Team) e il Kia NBA Rookie of the Year 2015-16 Karl-Anthony Towns (U.S. Team).



State Farm® All-Star Saturday Night

· 10 - Dieci All-Star parteciperanno agli eventi della Saturday Night: DeMarcus Cousins (Taco Bell® Skills Challenge), Anthony Davis (Skills), Gordon Hayward (Skills), Kyrie Irving (JBL Three-Point Contest), DeAndre Jordan (Verizon Slam Dunk), Kyle Lowry (Three-Point), Isaiah Thomas (Skills), Klay Thompson (Three-Point), Kemba Walker (Three-Point) e John Wall (Skills).

· 50 - Aaron Gordon ha totalizzato il massimo di punti (50) in tre schiacciate consecutive durante il Verizon Slam Dunk 2016, dove si è classificato al secondo posto. L’ala degli Orlando Magic sarà in gara anche quest’anno.



NBA All-Star Game

· 291 - LeBron James è il miglior realizzatore nella storia dell’All-Star Game con 291 punti

· 1 - Russell Westbrook è diventato il primo giocatore a vincere il Kia NBA All-Star MVP Award per due anni consecutivi, nel 2015 e nel 2016

· 4 - I Golden State Warriors hanno eguagliato un record NBA, con quattro All-Star selezionati: Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green e Klay Thompson

· 3 - Marc Gasol (Memphis Grizzlies) è il primo giocatore nella storia della franchigia a venire selezionato per tre NBA All-Star Game (2012, 2015 e 2017).

· 25.6 - Kevin Durant detiene la media realizzativa più alta nella storia dell’All-Star Game, con 25.6 punti a partita.

· 29.8 - Isaiah Thomas sta facendo registrare 29.8 punti a partita in questa stagione (secondo nella NBA) ed è vicinissimo al record per una singola stagione ai Boston Celtics, realizzato nel 1987-88 da Larry Bird con 29.9 ppg.

· 41 - Gli All-Star 2017 Russell Westbrook e Paul George hanno entrambi segnato 41 punti all’All-Star Game, rispettivamente nel 2015 e nel 2016, arrivando a un passo dal record di 42 punti stabilito da Wilt Chamberlain nel 1962.



NBA Development League All-Star

· 15 - L’ NBA D-League All-Star Game presented by Kumho Tire vedrà la presenza di 15 giocatori con già all’attivo un’esperienza NBA.

· 2 - Jerry Stackhouse, due volte NBA All-Star e head coach dei Raptors 905, guiderà l’Eastern Conference all’NBA D-League All-Star Game.