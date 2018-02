All Star Game Nba: vince il Team LeBron, King James MVP

19 febbraio 2018

Il Team guidato da LeBron James ha vinto la 67/a edizione dell' All Star Game, battendo 148-145 il Team Stephen nello Staples Center di LA. Nella prima edizione della partita delle stelle con le squadre decise dai capitani è stato proprio King James a essere votato MVP: 29 punti più 10 rimbalzi e otto assist. Suo anche il canestro del pareggio a quota 144 a un minuto e mezzo dalla fine, come quello del definitivo sorpasso a 34" dal termine.

L'introduzione di Kevin Hart e l'inno nazionale da Fergie fanno ritardare l'inizio, le prime battute regalano poco spettacolo e una partita che va a rilento, ma quando si entra nel vivo lo spettacolo decolla. Apre i giochi Joel Embiid, risponde Anthony Davis prima della bomba di DeMar DeRozan che dà il via alla lunga serie di tiri da tre della serata e inaugura la splendida serata della guardia dei Toronto Raptors (21 punti, 6 rimbalzi e 2 assist). Nel Team Stephen si mette in evidenza anche Damian Lillard (21 punti, 3 rimbalzi e 2 assist) in una gara che sembra mettersi sotto i migliori auspici e che al termine del primo quarto regala già un +11 sul Team LeBron. James però non ci sta e con Kevin Durant mette a segno una prima rimonta che riporta l’equilibrio e che incanala la partita in una lotta punto a punto fino all’inizio dell’ultima frazione. A 5’ dalla fine il Team Stephen riprende il largo volando a +13: Al Horford, Giannis Antetokounmpo e James Harden provano a ingranare la marcia giusta, ma a salite in cattedra questa volta è Russell Westbrook che si divide con James i punti della rimonta finale. La guardia dei Thunder porta due volte i suoi a -1, poi LeBron si prende la platea andando a segno con un tiro da tre che apre alla vittoria finale. Un libero di DeRozan prova ad arginare la rimonta ma James passa ancora e Westbrook chiude i conti sul 145-148. Un successo al cardiopalmo che regala tutto lo spettacolo a volte mancato nell’All Star Game. Nel Team LeBron alle spalle del campione dei Cavs c’è Kevin Durant (19 punti, 6 rimbalzi e 8 assist).