All Star Game, ecco i quintetti: LeBron il più votato, Westbrook escluso

20 gennaio 2017

L' All Star Game ha i suoi protagonisti. Sono stati resi noti i quintetti che il 19 febbraio si sfideranno allo Smoothie King Center di New Orleans. Per la Western Conference sono stati selezionati Curry, Davis, Durant, Harden e Leonard con la clamorosa esclusione di Westbrook, che figura tra le riserve. Per la Eastern Conference ci sono LeBron James , che ha ottenuto il maggior numero di voti, Irving, Antetokounmpo, Butler e DeRozan.

I titolari sono stati scelti con un nuovo meccanismo. Se prima erano i soli tifosi a determinare le nomine, da quest'anno il voto dei sostenitori della NBA pesa solo per il 50%. L'altra metà delle preferenze arriva per il 25% dai giocatori e per il 25% da un panel di giornalisti specializzati con una sistema di conteggio molto preciso. Una volta raccolti tutti i voti dei tifosi, che sono stati oltre 38 milioni (con un incremento monstre del 146% rispetto allo scorso anno), i giocatori sono stati divisi per Conference e per ruolo in ciascun gruppo di votanti. Il punteggio finale di ogni giocatore è stato calcolato facendo la media ponderata dei voti ricevuti dai fan, dai giocatori e dai media. I cinque giocatori (due guardie e tre per la front-line) di ciascuna Conference con il miglior punteggio sono stati inseriti nella lista dei titolari. Nei casi in cui due giocatori nello stesso ruolo si sono trovati pari merito, si è deciso di assegnare il posto al giocatore che ha ricevuto più preferenze dai tifosi. E' con questo meccanismo che a Ovest è stato escluso Westbrook, che ha ricevuto 1.575.865 voti, a vantaggio di Curry (1.848.121) e Harden (1.771.375), mentre a Est DeRozan (796.112 voti) ha avuto la meglio su Thomas dei Celtics (755.102).



In assoluto, il preferito è stato LeBron James, risultato non solo il più votato dai fan (1.893.751 voti), ma anche da colleghi e media. Nella top 5 dei più votati dai fan ci sono anche Stephen Curry (1.848.121 preferenze), Harden, Kevin Durant (1.768.185) e Irving (1.696.769).



Danilo Gallinari ha ottenuto 21.160 voti, piazzandosi al 34mo posto delle preferenze espresse dai fan nella sua categoria (Western Frontcourt), mentre Marco Belinelli è 30mo con 10.875 nella Eastern Guard. I due italiani non hanno ricevuto nessun voto dai giornalisti, mentre Belinelli resta fuori anche dalle preferenze dei colleghi, che invece hanno assegnato 11 voti a Gallinari, finito così 17mo insieme a Dirk Nowitzki.