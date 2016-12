Nba: Westbrook da 54 non basta, sorridono gli italiani

Più della metà dei punti li ha segnati lui, Westbrook, nel 116-104 con cui Indiana ha piegato Okc. Ancora orfani di Durant, i Thunder scendono in campo con la consapevolezza che serve un successo per non rischiare di rimanere senza pass per la post-season: in realtà però, dopo un discreto primo tempo (56-51), non riescono più a mettere la testa avanti e devono inchinarsi di fronte ai canestri di Miles (30), incassando così il settimo ko nelle ultime nove partite. Per l'ottavo posto ad Ovest continua dunque la battaglia con New Orleans, sconfitta anche lei a Houston 121-114.



Capitolo italiani: Gallinari conferma il suo stato di grazia e continua a trascinare Denver. Ben lontano dai 47 di ieri, l'azzurro dà comunque il suo contributo nel successo 122-111 contro Sacramento. Non si ferma più invece San Antonio che, grazie anche a un ottimo Belinelli, batte 107-91 Phoenix e conquista la vittoria consecutiva numero 11, acciuffando il secondo posto ad Ovest. Continua invece la sua corsa verso i playoff Boston, che centra il quarto successo di fila: 117-78 contro Cleveland orfani di LeBron James, per Datome 6 punti in 8 minuti. Sempre in ottica playoff, ma ad Est, passo falso di Brooklyn che si arrende 96-73 a Milwaukee, mentre Detroit si rialza dopo due sconfitte e supera Charlotte 116-77. Cadono pure i padroni a Est: Atlanta perde 108-99 contro i Wizards dello scatenato Wall (24). Chiude il programma della notte la vittoria di Dallas, 120-106 sul campo dei Lakers.