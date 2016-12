Nba: sorriso Clippers, Knicks ok senza Bargnani

Dopo avere stretto i denti ed essere sceso più volte in campo condizionato dalla lesione al legamento del pollice sinistro, Bargnani viene lasciato a riposo per la seconda partita di fila: ma mentre con i Bucks era arrivata l’ennesima sconfitta di una stagione da dimenticare, stavolta i Knicks sorridono anche senza il Mago andando a vincere 80-79 all’Amway Center di Orlando contro i Magic. Aldrich firma 19 punti (il suo top in carriera) in una partita che passa alla storia per il minor numero di punti totalizzati in un quarto (solo 15 nel secondo, finito col parziale di 8-7 per New York).

Prosegue la caduta verticale di Miami: nonostante i 30 punti di Wade i vicecampioni perdono anche con i Raptors (104-107) e ora dovranno sperare in una sorta di miracolo nelle ultime due partite della regular season per centrare la qualificazione ai playoff.

Continuano a macinare vittorie invece gli Warriors che piegano anche i Minnesota Timberwovles con il solito, scatenato Stephen Curry (34 punti per lui).

Due doppie doppie di DeAndre Jordan (16 punti + 16 rimbalzi) e Chris Paul (15 punti + 14 assist) regalano il successo ai Los Angeles Clippers contro i Grizzlies: finisce 94-86 e a Memphis non bastano i 21 punti (+13 rimbalzi) di Randolph. Ora i losangelini hanno uno score identico a quello degli Spurs e degli stessi Grizzlies (54-26) e, vincendo le ultime due partite di regular season, sarebbero sicuri di iniziare i playoff con il vantaggio del fattore campo.

Nelle altre gare giocate nella notte spicca il successo di Chicago contro Philadelphia: nel 114-107 dei Bulls brillano le stelle di Rose, autore di 22 punti (+8 assist e 6 rimbalzi), e Pau Gasol (24 punti). I 36 punti di Booker (record personale in carriera) consentono ai Jazz di avere la meglio su Portland (111-105).