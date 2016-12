Basket: addio a Lauren Hill, la ragazza che ha commosso l'America

Si è spenta oggi all'ospedale di Cincinnati, privata delle ultime energie da una forma di tumore rara e inoperabile al cervello (il Dipg), Lauren Hill, la ragazza che ha commosso l'America intera. Lo scorso novembre la Ncaa ha anticipato la gara di apertura della stagione per permettere alla 19enne di coronare il suo sogno, debuttare con il piccolo collegio di terza divisione, Mount St. Joseph, in Ohio. Il suo canestro ha fatto piangere una Nazione intera.

Lauren ha trasformato la sua triste storia in un esempio di speranza per l’America: dall'impegno nella raccolta fondi a sostegno della ricerca, alla volontà di realizzare il suo desiderio di giocare con la squadra del collegio. E quel giorno all’Arena della Xavier University sono accorsi 10mila spettatori, fra cui diversi assi dell’Nba, per applaudire questa ragazza tanto coraggiosa quanto sfortunata.



Se ne è andata da vincitrice e ora di lei rimane solo uno splendido ricordo che sia di esempio a tante altre persone. "Di me dite che ero un’eroina e che ho mostrato al cancro chi comandava" il suo commiato.