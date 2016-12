Nba: super Curry trascina i Warriors, Chicago rimonta Miami

Nella notte Nba i Warriors, già certi del primo posto ad Ovest, battono 116-105 i Trail Blazers con una straordinaria prestazione del solito Stephen Curry, autore di 45 punti. Il play di Golden State colleziona anche il record di triple messe a segno in un'intera stagione (273) superando il precedente (272) da lui stesso stabilito nel 2012/13. I Bulls espugnano l’American Airlines Arena, sconfiggendo 89-78 gli Heat con una super rimonta.

All’Oracle Arena di Oakland è sempre Curry il protagonista: oltre ai 45 punti e al record di triple, mette a referto 10 assist e 2 rimbalzi. Golden State sfrutta anche l’ottima vena realizzativa di Klay Thompson, autore di 26 punti. A Portland (quarta ad Ovest), invece, non bastano i 27 di LaMarcus Aldridge.

Miami dice forse definitivamente addio alla speranza di raggiungere i playoff perdendo in casa contro Chicago. Avanti di 19 all’intervallo lungo, gli Heat subiscono la rimonta dei Bulls guidati da Pau Gasol che segna 16 punti con ben 15 rimbalzi. Per i vice-campioni in carica dell’Nba Hassan Whitesad sigla 19 punti e 16 rimbalzi.