Eurolega, Top 16: Milano, sconfitta onorevole col CSKA

L'Olimpia Milano salva la faccia nella prevedibile sconfitta contro il CSKA Mosca nell'ultimo turno delle Top 16 di Eurolega. I russi, obbligati a vincere per blindare il primo posto, partono forte approfittando di un'EA7 già eliminata e con poche motivazioni: Kirilenko e compagni volano subito sul +11 e i ragazzi di Banchi si fanno prendere dal nervosismo e dalle proteste contro gli arbitri.

Nel secondo periodo Weems, Teodosic e Jackson crivellano di triple il canestro e all'intervallo Milano è sotto 55-34. Dopo l'intervallo Mosca tocca più volte il massimo vantaggio sul +23 ma l'Olimpia non ci sta, vuole salvare la faccia di fronte ai propri tifosi nell'ultima gara europea della stagione e trova il modo di risalire.

Nel finale di gara, col CSKA in controllo, sono Ragland e Brooks a riavvicinare Milano, addirittura fino al -9 sull'88-79 dopo due liberi di Kleiza a 52" dal termine. La rimonta però si ferma lì e l'EA7 chiude con una sconfitta almeno onorevole, accettata anche dal pubblico che saluta la squadra con un caloroso applauso. Milano ha 18 punti da Samuels e 15 da Alessandro Gentile mentre per il CSKA ci sono 19 punti di Kaun e 14 per Kirilenko e Vorontsevich.

Nelle altre gare di serata spicca la sconfitta del Laboral Kutxa sul campo del fanalino di coda Unicaja Malaga, uno stop che regala i quarti di finale all'Anadolu Efes, cui è indolore il ko nel derby col Fenerbahce, secondo alle spalle di Mosca.

Nel gruppo E il Maccabi Tel Aviv si conquista il pass per i quarti vincendo a Berlino contro la sorpresa Alba; questo risultato permette di passare il turno anche al Panathinaikos nonostante la sconfitta in volata a Belgrado con la Stella Rossa.