Nba: nona sinfonia Spurs, Gallinari ne fa 27

E sono 9. San Antonio batte anche Houston (110-98) e centra la nona vittoria di fila. Parker è il top scorer degli Spurs con 27 punti. Belinelli, fermato da un problema all'inguine, non partecipa alla festa. Gallinari ne fa 27 nel successo di Denver sui Lakers (119-101), i 15 di Bargnani non bastano ai derelitti Knicks, battuti 102-86 da Indiana. Rose (9 punti) torna in campo dopo oltre un mese, ma Chicago cade a Orlando (105-103).