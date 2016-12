Basket Nba: colpo Pelicans, Spurs bollenti

I San Antonio Spurs sono la squadra più calda della Lega e ad Oklahoma City centrano l'ottava vittoria in fila battendo 113-88 i Thunder, in crisi invece con 4 sconfitte in serie (6 delle ultime 7). Gli Spurs chiudono la pratica già nel primo tempo, 63-41, grazie a 23 dei 26 punti finali di Kawhi Leonard. Buona prova di Marco Belinelli che firma 12 punti (6 su 12 al tiro) in 25 minuti. Con questo ko i Thunder vengono superati all'ottavo posto, l'ultimo utile per i playoff, da New Orleans che batte in volata 103-100 i Golden State Warriors.

I Pelicans trascinati dal solito mostruoso Anthony Davis da 29 punti, 10 rimbalzi e 4 stoppate mentre ai Warriors non bastano i 25 di Curry che fallisce la bomba del possibile pareggio sulla sirena. In questo momento New Orleans è favorita per andare ai playoff perché può controllare il proprio destino e ha il vantaggio degli scontri diretti coi Thunder.

E' bagarre playoff anche nella Eastern Conference e i Miami Heat centrano un successo vitale, 105-100 con gli Charlotte Hornets. Decisivi per gli Heat i 28 punti (11 nel quarto periodo) di Goran Dragic: l'ottavo posto dei Boston Celtics dista solo mezza partita. Primo posto blindato invece per gli Atlanta Hawks che travolgono 96-69 i Phoenix Suns con 16 punti di Muscala, Teague e Carroll e centrano la 58esima vittoria stagionale che è il nuovo primato nella storia della franchigia (57 nel 1986-87 e 1993-94).

Nelle altre gare, i Clippers vincono 105-100 il derby di Los Angeles coi Lakers con 27 punti di Blake Griffin mentre i Sacramento Kings superano 116-111 i Minnesota Timberwolves. Da segnalare la presenza in campo per i Kings, nei 16 secondi finali, del mastodontico centro Sim Bhullar, il primo giocatore di origini indiane (lui è nato in Canada) a giocare in Nba.