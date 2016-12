Basket, Serie A: Milano espugna Caserta

Soffre più del previsto Milano che riesce a battere 82-78 Caserta nel posticipo della 25esima giornata del campionato di basket di Serie A. Per l'EA7 si tratta della 19esima vittoria consecutiva in campionato. I campioni d'Italia confermano la loro leadership e salgono a 44 punti in classifica (con una gara in meno): il vantaggio su Venezia e Reggio Emilia è ora di 8 punti. Sempre ultima in classifica, invece, la Pasta Reggia a quota 9.