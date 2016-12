Basket, Nba: Celtics corsari, Nuggets travolti

Intenso sabato notte in Nba con 10 partite. Bel successo in chiave playoff dei Boston Celtics che vincono in overtime a Toronto grazie ad un canestro a fil di sirena di Marcus Smart (non entrato Datome). Travolti invece in casa i Denver Nuggets (a riposo Gallinari) dai Los Angeles Clippers. Vittorie facili per Golden State Warriors e Atlanta Hawks, Washington passa a Memphis, Pelicans ko a Portland, brutto stop per Miami.