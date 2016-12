Basket, Nba: super Gallinari, ma vince Belinelli

Notte di derby italiano in Nba . All'AT&T Center di San Antonio gli Spurs dominano la sfida contro Denver : 123-93 il punteggio in favore dei campioni in carica. Danilo Gallinari è il miglior realizzatore dei Nuggets con 20 punti, dall'altra parte Marco Belinelli ne mette 14 in 21 minuti. Male gli altri due italiani impegnati: 2 punti in 18 minuti per Andrea Bargnani, 0 in 9 per Gigi Datome. E due sconfitte per New York e Boston.

Non c'è storia in Texas. Trascinati da Danny Green (21 punti con 6/6 da 3) e Kawhi Leonard (20 punti con un complessivo 9/13), gli Spurs stendono i Nuggets e si assicurano il 50 % di vittorie per la 16esima stagione consecutiva. Ora i campioni in carica sono in piena corsa per il quinto posto a Ovest coi Los Angeles Clippers. E pensare che la gara era cominciata male, con l'infortunio di Thiago Splitter dopo pochi minuti; ma il dominio di San Antonio è inattaccabile, e a Denver non basta un Gallinari in ottimo stato di forma. "Sono come Mike Tyson da vecchio - le parole di coach Melvin Hunt al termine del match -: gli Spurs escono dall'angolo e iniziano a picchiare. Se resisti hai qualche possibilità, altrimenti sei spacciato". Dieci in totale le gare giocate nella notte Nba. Da segnalare soprattutto il tonfo di Oklahoma City in casa di Memphis: i Grizzlies, con 22 punti di Jeff Green e 19 di Marc Gasol, battono 100-92 i Thunder e mettono in discussione l'ottavo posto a Est della squadra di Westbrook e Durant, vista anche la contemporanea vittoria dei Pelicans (101-95 in casa di Sacramento). Niente da fare per gli altri due italiani impegnati, sconfitte e poche soddisfazioni per Bargnani e Datome. Il 'Mago' non va oltre i due punti nell'ennesima sconfitta stagionale di una sempre più disastrosa New York (101-87 a Washington, 62esima L per i Knicks); il talento di Montebelluna invece osserva dalla panchina la sconfitta dei Celtics con Milwaukee (110-101 in favore dei Bucks al TD Garden).