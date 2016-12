Belinelli: "Gli Europei? Non sono così sicuro"

Quarta partecipazione ai playoff , con l'obiettivo di ripetersi dopo l'anello conquistato lo scorso anno: Marco Belinelli è concentrato sulla post season Nba , ma inizia già a pensare oltre, in chiave Italia: "Voglio esserci agli Europei, ma si dovrà attendere a fine stagione come si evolverà la situazione". Il nodo è il contratto in scadenza per l’azzurro degli Spurs : “Non sono più giovincello, non nascondo che l’aspetto economico è importante”.

Il 29enne di San Giovanni in Persiceto spiega la sua situazione in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Il mio futuro per adesso è un grande punto interrogativo, vorrei giocare in una squadra dove ci sia l'opportunità di migliorarmi - ha affermato - vedremo quest'estate cosa succederà, è impossibile dire se resterò a San Antonio e per sapere se gli Spurs vogliono che rimanga bisognerà attendere".

Grande incertezza, che pesa dunque anche sulla possibile partecipazione di Belinelli agli Europei, in programma dal 5 al 20 settembre fra Croazia, Francia, Germania e Lettonia. "Ho parlato con il ct Pianigiani, la Federazione conosce la mia situazione, sia da un punto di vista fisico che contrattuale - ha proseguito il Beli - credo che nessuno possa dire di poterci essere al 100%, vedremo alla fine".

Spazio poi ai playoff e agli Spurs: "Puntiamo al titolo e indubbiamente può essere più difficile dell'anno scorso ma non abbiamo un grande distacco dalle squadre davanti anoi; io sto bene, mi piacerebbe essere di più in campo, ma San Antonio è una squadra forte ed è bello poter essere uno del gruppo. E quanco coach Popovich chiama cerco di farmi trovare sempre pronto".