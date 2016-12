Nba: infortunio per Wade, Cleveland demolisce Miami

Niente di grave per Wade, ma la luce di Miami resta in campo solo tredici minuti (7 punti e 2 rimbalzi) e per gli Heat è notte fonda. Il primo quarto si chiude 34-27, quindi la forbice continua ad aprirsi, per assestarsi sul 114-88 finale. Troppo facile per l'amico-rivale LeBron James illuminare il firmamento, così anche il Re non spinge fino a fondo sull'acceleratore, pur giocando un'ottima gara. Al termine sono 23 i punti a referto per il grande ex, tanti quanti quelli di Kyrie Irving: i Cavaliers firmano la diciassettesima vittoria interna consecutiva e la Quicken Loans Arena ringrazia. Due palle perse, poi il canestro decisivo: Harrison Barnes sale in cattedra nell'emozionante finale dell'Oracle Arena.

Finisce 107-106 la sfida tra Golden State e Phoenix, con l'ultimo quarto giocato a punto a punto (e con un parziale di 30-35). Gli Warriors non si fermano più: si tratta dell'undicesimo successo consecutivo, con l'ennesima prestazione monstre di uno straordinario Stephen Curry (28 punti, otto rimbalzi e 5 assist). Ai Suns, autori di un'ottima prova, non basta un quintetto di partenza in doppia cifra (a cui si aggiungono i 17 di T.J. Warren) per evitare il quinto ko di fila.

Per Dallas arriva una sconfitta interna, ma la strada verso i playoff rimane sempre percorribile: nella notte i Mavericks cedono 101-108 contro Houston, regalando il match nell'ultimo quarto (il periodo conclusivo termina 18-31). Prosegue il magic-moment di James Harden: dopo il career-high con Sacramento arrivano altri 24 punti contro Dallas, ben coadiuvato da Trevor Ariza (19). E pensare che il secondo quarto aveva fatto pendere la bilancia dalla parte di Nowitzki (21 a referto) e compagni, vanificando poi il tutto negli ultimi dieci.