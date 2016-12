Nba: Warriors sempre più su, Spurs ok

Partiamo dallo Staples Center, dove Golden State consolida il proprio primato nella Western Conference superando 110-106 i Los Angeles Clippers: Blake Griffin mette a referto 40 punti per i padroni di casa, che in difesa però non riescono ad arginare il talento offensivo degli "Splash Brothers". Alla fine saranno 27 punti per Curry più 25 per Thompson, una combinazione che porta alla decima vittoria di fila Warriors. Spostiamoci a Miami e precisamente all'American Airlines Arena, dove va in scena la riedizione delle scorse Nba Finals: Heat-Spurs. Tutto troppo facile per i neroargento, sempre in controllo grazie ad un Leonard già in clima Playoff (22 punti con 9 rimbalzi) ed ai 16 punti di Parker (1000a partita in Nba per il franco belga). C'è gloria anche per Marco Belinelli (6 punti in 23 minuti sul parquet). Ora manca solo una vittoria ai campioni in carica per certificare l'ingresso nella postseason, mentre Wade e compagni dovranno ancora dare battaglia a est (Heat settimi con record 34-40). Subito alle spalle di Miami ecco Brooklyn, che al Barclays Center porta a casa un successo pesantissimo contro Indiana (111-106), diretta concorrente per i Playoff. Frenata inaspettata per Atlanta: al Palace of Auburn Hills gli Hawks affondano sotto i colpi di Andre Drummond (22 punti con 13 rimbalzi) e Detroit vince così 105-95.