Nba: Okc da playoff, Datome non basta a Boston

Okc risponde presente. Nella notte Nba i Thunder, orfani di Durant, vincono 109-97 a Phoenix e fanno un passo avanti importante in chiave playoff. Chi invece ne fa uno indietro è Boston, sconfitto in casa 119-106 dagli inarrestabili Clippers, al settimo successo di fila: ai Celtics non bastano i 12 punti di Datome. Sorride invece l'altro azzurro in campo: gli Spurs di Belinelli (7) superano 103-89 Memphis. Ok pure Cleveland e Miami, Wade ne mette 40.