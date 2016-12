Basket, Serie A: Milano si vendica, Sassari distrutta

Il ricordo della disastrosa sconfitta di Desio è ancora vivo nella mente di molti tifosi dell'Armani, Milano prova a cancellarlo con un match di assoluto dominio su una Sassari che arrivava da cinque vittorie consecutive in campionato, addirittura otto se si contano anche i tre successi in Coppa Italia. Prova devastante dei campioni d'Italia, che toccano il vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto e poi non si voltano più indietro, lasciando alla squadra di Meo Sacchetti solo le briciole.



Solo nell'ultimo quarto, a buoi scappati da tempo (l'Olimpia appena dopo l'intervallo tocca addirittura il + 30), i sardi regalano qualche soddisfazione ai propri tifosi con un 29-18 di parziale ininfluente ai fini del risultato. Milano ha 20 punti a testa dalla coppia di esterni Brooks-Gentile (capitano in stato di grazia, con 4/5 da tre e 27 di valutazione), ma anche Kleiza e Hackett ne mettono a referto 15; la Dinamo limita i danni aggrappandosi ad un Dyson da 27 punti, per il resto la prova dei sardi è molto deludente. Due i confronti diretti in campionato, entrambi vinti da Milano. Ma per cancellare l'onta della sconfitta in Coppa Italia bisognerà attendere un'eventuale incrocio nei playoff.