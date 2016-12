Nba: Bargnani non basta ai Knicks, Warriors implacabili

Nella notte Nba arriva la sconfitta numero 60 (peggior record della Lega) per i Knicks , battuti 111-80 da Chicago. A New York non bastano i 14 di Andrea Bargnani . Bulls trascinati da Nikola Mirotic, autore di 24 punti. I Warriors si sbarazzano (108-95) dei Bucks con 25 del solito Steph Curry e mantengono saldamente il primato a Ovest grazie anche a 9 successi consecutivi. Atlanta, invece, crolla 115-100 per mano degli Hornets.

Alla Time Warner Cable Arena di Charlotte i padroni di casa fermano la corsa degli Hawks, che restano comunque in vetta a Est. Sono 21 i punti di Kemba Walker mentre ad Atlanta non bastano i 20 di Kent Bazemore. Straordinaria prova dei Jazz che sconfiggono 94-89 i Thunder nonostante i 37 punti messi a segno da uno scintillante Russell Westbrook. Oklahoma, ottava a Ovest, resta comunque in corsa per i playoff. Utah si impone grazie ai 22 di Trey Burke. E' ancora una volta LaMarcus Aldridge, infine, il grande protagonista al Moda Center di Portland nella vittoria dei suoi Trail Blazers per 120-114 sui Nuggets, orfani di Danilo Gallinari tenuto a riposo. Il centro della franchigia dell'Oregon (quarta a Ovest) confeziona 32 punti con 11 rimbalzi. Denver ormai fuori dai playoff.