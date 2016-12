Nba: Ilyasova lancia i Bucks, Pacers ko

Una sola gara nella notte Nba per lasciare spazio alle sfide del Torneo Ncaa. Sfida incrociata nella Central Division dove i Milwaukee Bucks superano in volata 111-107 gli Indiana Pacers. Decisiva la prestazione del turco Ersan Ilyasova che segna 34 punti, suo massimo in carriera. Per i Bucks un successo che rafforza il sesto posto nella Eastern Conference mentre Indiana incappa in un ko importante nella corsa ai playoff.