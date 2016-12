Nba: Spurs ko a Dallas, Belinelli ne fa 7

Sei le gare Nba giocate nella notte. Dei quattro italiani l'unico impegnato era Marco Belinelli : i suoi Spurs cadono 101-94 sul parquet dei Dallas Mavericks , trascinati dai 38 punti di Monta Ellis. L'ex Fortitudo mette a referto 7 punti in 19 minuti con 3 su 8 dal campo. Golden State batte Portland 122-108 con 33 punti e 10 assist di Steph Curry e conquista la Pacific Division per la prima volta dal 1976.

Russell Westbrook non firma una tripla doppia ma i suoi 27 punti e 11 assist bastano agli Oklahoma City Thunder per piegare 127-117 i derelitti Lakers di questa stagione.

I Milwaukee Bucks piegano Miami 89-88 grazie a una tripla sulla sirena di Khris Middleton: agli Heat non sono sufficienti i 21 punti di Dwyane Wade. Reggie Jackson ne mette a referto 28 nella vittoria dei Detroit Pistons sui Toronto Raptors (108-104), DeMarcus Cousins fa ancora meglio e ne infila 33 nel successo dei Sacramento King sui Philadelphia 76ers (107-106).