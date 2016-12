Basket, Nba: Houston dà spettacolo, Golden State le risponde

La notte degli Mvp. Continua il duello a distanza per il miglior giocatore della regular season tra James Harden e Steph Curry: il 'Barba' stampa 44 punti nel successo per 110-100 dei Rockets su Indiana; il fenomeno di Akron si 'limita' a 24 nel 107-76 con cui gli Warriors asfaltano Washington. 18 punti per Andrea Bargnani nella sconfitta per 103-82 dei Knicks contro Memphis, Gigi Datome non scende in campo e Boston batte 110-91 Brooklyn.

Riflettori puntati sulla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, dove i Pacers si fanno travolgere dal ciclone Harden e trovano la sesta sconfitta consecutiva: straordinaria la prova dell'ex Thunder, capace di firmare 19 dei suoi 44 punti nell'ultimo quarto di cui 12 in soli 4 minuti, con i Rockets che vanno in fuga e non si voltano più indietro. Grande anche il lavoro difensivo di Houston, che riesce a limitare Hill (20 punti e 6 rimbalzi) e compagni e trova la 47esima vittoria in regular season. Terzo posto per Houston a Ovest, ma in testa alla Conference svetta sempre Golden State: gli Warriors distruggono una spenta Washington e il protagonista è sempre Steph Curry. Col gemello Klay Thompson a mezzo servizio (8 punti e 3 rimbalzi in 18 minuti per lui, al rientro dopo tre gare di stop per infortunio), il play di Akron mette a referto 24 punti con 5 rimbalzi e 6 assist tenendo a bada senza problemi la franchigia capitolina. Da Washington a New York, dove arriva la 25esima sconfitta interna per i disastrosi Knicks. Al Madison Square Garden non basta un Bargnani da 18 punti: solo un rimbalzo per il 'Mago', e i problemi sotto canestro si sentono. Marc Gasol e Randolph siglano 44 punti in due e trascinano i Grizzlies al 103-82 finale. Niente parquet per Datome, i Celtics espugnano il Barclays Center di Brooklyn nonostante i 31 punti di Brook Lopez. Nelle altre due gare della notte Chicago batte 98-86 Charlotte, mentre Minnesota ha la meglio al primo overtime di Utah col punteggio di 106-104.