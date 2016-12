Basket, Serie A: Milano passeggia a Pesaro

Non c'è storia all'Adriatic Arena dove l'Olimpia Milano asfalta 84-61 la Consultinvest Pesaro nel posticipo della 22esima giornata di serie A. L'EA7 Emporio Armani prende il largo fin dai primi minuti (21-8 al 10') e per i padroni di casa non c'è scampo: il margine non scende mai sotto la doppia cifra mentre la capolista dilaga nel quarto periodo fino anche a +24. Per la squadra di Banchi è la 17esima vittoria di fila in campionato.