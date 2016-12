Nba: vola Golden State, cadono i Bulls

Cinque gare nella notte Nba, senza italiani in campo. Continua la corsa dei Golden State Warriors che battono gli Utah Jazz e centrano il quinto successo in fila. Brutta sconfitta per i Chicago Bulls che si fanno rimontare 19 punti dai Pistons a Detroit. Il big match della Western Conference è dei Memphis Grizzlies che piegano i Portland Trail Blazers. Colpi esterni per i Suns a Houston e per i Nets in casa degli Indiana Pacers.