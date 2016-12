Basket, Serie A: derby a Reggio Emilia, Bologna ko

Reggio Emilia è un rullo comprensore in casa e nell'anticipo della 23esima giornata di serie A infila la decima vittoria di fila fra le mura amiche col successo 66-56 sulla Granarolo Virtus Bologna nel derby emiliano. I ragazzi di Menetti fanno sempre gara di testa e alla fine portano a casa due punti meritati che permettono loro di agganciare Sassari al terzo posto a quota 32. La Virtus invece resta settima a 22.

Partita a basso ritmo e con tanti errori al tiro quella tra la Reggiana e la Virtus Bologna. All'intervallo i padroni di casa conducono 33-28 dopo aver toccato anche il +9 (31-22). Nel secondo tempo la Grissin Bon riparte molto bene e fa il break decisivo: 7-0 con Polonara e una tripla di Kaukenas e punteggio che dice +14 per i padroni di casa sul 41-27. La Granarolo cerca di non affondare, arriva anche a -5 (45-40) ma Reggio Emilia risponde con un nuovo 6-0 che riporta il margine in doppia cifra. Nel quarto periodo la Reggiana gestisce il margine con tranquillità e chiude 66-56.

I padroni di casa hanno 14 punti dal veterano Kaukenas e 12 da Polonara mentre Bologna, che ha 18 punti da Ray e 16 da White, paga le 15 palle perse e il pessimo 3 su 20 da tre.