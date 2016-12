Nba: Belinelli vince il derby con Datome, Bargnani ko

Belinelli si aggiudica il derby contro Datome. Vittoria per 101-89 degli Spurs sui Celtics, il Beli vince anche la sfida nella sfida, per lui 5 punti a referto. Solo 6 miniuti di campo, invece, per l'ex Pistons che chiude a 0. Brilla un altro italiano nella notte Nba, ma non basta per il successo della sua squadra. Bargnani realizza 17 punti nella sconfitta dei suoi Knicks sui 76ers per 97-81. Gallinari out nel 108-91 degli Heat sui Nuggets.