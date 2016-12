Nba: derby a Bargnani, Belinelli battuto

Incredibile sfida al Madison Square Garden tra i New York Knicks di Bargnani e i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, un vero derby italiano. Ci si aspetta una gara a senso unico dominata dai campioni in carica e invece i Knicks reggono: nel finale Belinelli, 12 punti in 30 minuti, segna dall'angolo il 96-94 a 24 secondi dalla fine ma Amundson pareggia e poi i neroargento falliscono il tiro della vittoria con Leonard.

Nel supplementare San Antonio sbaglia tiri e commette palle perse a gioire è New York che ha 22 punti da Galloway, 21 da Shved e una doppia doppia da Bargnani, 16 punti e 10 rimbalzi, più 3 stoppate, in 31 minuti. Furibondo coach Popovich a fine gara: "Non abbiamo avuto rispetto per la partita e per i nostri avversari. E' stata una prestazione patetica".

Importante vittoria per i New Orleans Pelicans che superano 85-84 i Milwaukee Bucks e tornano ottavi a Ovest, all'ultimo posto utile per i playoff. Anthony Davis è determinante con 20 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate mentre nei Bucks, che falliscono a fil di sirena il tiro della vittoria con Ilyasova, hanno 15 punti dal greco Antetokounmpo.

Nelle altre gare i Detroit Pistons soprendono 105-95 i Memphis Grizzlies con 23 punti e 20 assist di Reggie Jackson, i Los Angeles Clippers superano 99-92 gli Charlotte Hornets con 23 di Redick mentre gli Houston Rockets passano facilmente 107-94 sugli Orlando Magic con 23 punti dell'ex trevigiano Motiejunas.