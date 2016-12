Nba: Datome in crescita, Golden State ai playoff

Dopo Atlanta , nella notte Nba un'altra squadra strappa il pass per i playoff: Golden State supera 108-105 i Laker s e si assicura la post season. Buone notizie da Boston: Datome è in crescita e firma 10 punti in 20 minuti nel 108-89 con cui i Celtics superano Philadelphia. C'è spazio anche per il ritorno di LeBron James a Miami: il "Prescelto" deve però fare i conti con un super Wade, che porta gli Heat al successo sui Cavaliers per 106-92.

All'Oracle Arena di Oakland gli Warriors non sbagliano: è gara vera sin dal primo quarto con Los Angeles e si arriva all'ultimo periodo con i più quotati padroni di casa avanti solo di quattro lunghezze. In copertina c'è il solito Stephen Curry, protagonista con 19 punti e 9 assist: Golden State si prende dunque l'accesso matematico ai playoff.

Fuori dal quintetto base ma in campo per 20 minuti: Gigi Datome si ritaglia comunque il suo spazio e realizza 10 punti nel successo notturno dei Celtics, il quinto consecutivo (arrivato soprattutto grazie ad un super Tyler Zeller da 26 punti). "Il ritorno del Re" non sorride a LeBron James, capace di mettere comunque a referto 26 punti: Miami gioca una partita perfetta trascinata da un Dwyane Wade supersonico, autore di 32 punti e capace addirittura di oscurare il suo amico passato a Golden State.

Notte di riposo in panchina per Danilo Gallinari (l'azzurro non entra nemmeno in campo) e i Nuggets cadono sul parquet dei Grizzlies: 92-81 alla sirena, con uno Zach Randolph in doppia doppia da 21 punti e 16 rimbalzi. Successo in rimonta per Dallas, protagonista di un grande terzo quarto con i Thunder (senza Durant e Ibaka): Chandler Parsons, Monta Ellis e Dirk Nowitzki suonano la carica texana e il match finisce 119-115.

La tripla doppia notturna è invece firmata da Kyle Lowry (20 punti, 11 rimbalzi, 10 assist) e Toronto s'impone 98-117 in casa dei Pacers (40esima vittoria). Tutto facile per Atlanta che si sbarazza dei Kings andando a vincere a Sacramento 110-103.

Completano il quadro il 105-97 dagli Wizards su Portland, la vittoria dei Nets a Minnesota (106-122) e dei Jazz sugli Hornets (94-66).