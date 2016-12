Basket, Serie A: colpaccio Roma, affondata Reggio

E' la Reggiana a partire meglio e mettere subito sei punti tra lei e Roma (5-11) grazie alla bomba di Drake Diener, top scorer dei suoi con 12 punti. E' proprio però la percentuale dall'arco (4/25) a tradire la Grissin Bon e a permettere alla Virtus di tornare in partita, chiudendo il primo quarto avanti 20-15. Nel secondo quarto la musica non cambia e i padroni di casa, grazie alle tripel di Stipcevic e D'Ercole trovano il massimo vantaggio del primo tempo, 33-25, corretto poi nel 35-29 dell'intervallo.



Nella ripresa gli emiliani tornano sotto sfruttando qualche palla persa di troppo dei capitolini: a cavallo delle due frazioni trovano un parziale di 2-13 grazie al quale tornano sul +3 (37-40). Prima dell'ultimo minibreak, però, c'è tempo ancora per il controsorpasso: 44-43. Fondamentale in avvio di ultimo periodo il contributo di capitan D'Ercole, che firma da solo un parziale di 8-2 confezionando così l'allungo decisivo (52-45). Finale di gara concitato per la reazione di Reggio, ma alla fine l'Acea può festeggiare.