Ashley Judd, prima tifosa dei 'gatti selvatici'

Negli Stati Uniti le persone restano molto legate all'università che hanno frequentato, soprattutto alle squadre sportive. E' il caso della famosa attrice Ashley Judd che non si perde nemmeno una partita dei Wildcats (gatti selvatici), la formazione di basket dell'università del Kentucky, la sua alma mater. La 48enne protagonista di 'Il collezionista', 'Colpevole d'innocenza' e 'Crimini di stato' è un'accanita tifosa, segue i ragazzi sugli spalti con una maglietta con la scritta 'UK' (University of Kentucky), è attiva sui social network commentando le partite ed è sempre disponibile quando c'è da dare una mano per le raccolte fondi. Nel fine settimana, come da abitudine, la Judd ha seguito la squadra a Nashville nel torneo della sua conference ed ora farà il tifo nel tabellone finale della Ncaa dove i Wildcats partono super favoriti: Kentucky è imbattuta in questa stagione dopo 34 partite. Quando gioca UK, lei non c'è per nessuno, come ha sottolineato su Twitter: "Sapete quanto sia pazza per i Wildcats quindi non scrivetemi per un po'. Il mio telefono è spento mentre sto ballando. Fatelo anche voi!".