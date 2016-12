Basket, Serie A: Venezia corsara, è l'anti Milano

Venezia è ufficialmente l'anti Milano di questo campionato. L'Umana Reyer vince 90-82 sul parquet della Giorgio Tesi Group Pistoia nell'anticipo della 22esima giornata di serie A e blinda il suo secondo posto in classifica con 34 punti, due in meno dell'Olimpia che ha però due gare in meno. La squadra di Recalcati scappa nel finale grazie ad un sontuoso Peric, 25 punti, e ai 14 ciascuno di Goss e Stone. A Pistoia non bastano i 20 di Daniele Cinciarini.