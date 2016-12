Nba: Gallinari stende gli Hawks, show di CP3

La reazione di orgoglio nei minuti finali della gara (parziale di 24-1) non basta ad Atlanta per evitare il ko sul parquet dei Nuggets. Denver riesce a spuntarla e ringrazia Danilo Gallinari, che infila 8 dei 12 tentativi dal campo, tra cui 4 triple su 5, oltre a sfornare 5 assist e a catturare 5 rimbalzi. Dopo le cinque triple doppie messe a referto nelle ultime sei gare, Russell Westbrook si "limita" a 24 punti, 9 rimbalzi e 7 assist nella gara contro i Clippers: una prestazione non sufficiente ai suoi Thunder per spuntarla. A ridere questa volta è Chris Paul, che fa meglio del collega con 33 punti, 9 assist e 4 rimbalzi, mentre DeAndre Jordan contribuisce con 18 punti e 17 rimbalzi.

Golden State non brilla ma batte Detroit 105-98 con 27 punti di Klay Thompson, LaMarcus Aldridge ne infila 26 nella vittoria di Portland su Houston (105-100): serata storta per James Harden, limitato a 18 punti. Miami supera Brooklyn con 28 punti di Dwyane Wade, i 31 di Aaron Brooks spianano la strada a Chicago contro Philadelphia (104-95). Vincono anche Sacramento (113-106 contro Charlotte), Milwaukee (97-91 contro Orlando) e Phoenix (106-97 contro Minnesota).