Nba: i Cavs volano, bene Spurs e Pelicans

Sei gare giocate nella notte Nba. Spicca il travolgente successo dei Cleveland Cavs a Dallas con 27 punti di LeBron James . Gli Spurs superano i Raptors con 10 punti di Belinelli mentre ai Knicks non bastano i 20 di Bargnani nel ko in casa dei Jazz. Gli Indiana Pacers asfaltano i Magic e si confermano la squadra del momento, i Pelicans passano sul campo dei Nets e restano in piena corsa per i playoff ad Ovest.

Grande prova di forza dei Cleveland Cavaliers che vincono nettamente 127-94 sul campo dei Dallas Mavericks. LeBron James si presenta in campo senza la classica fascia in testa ma il suo rendimento non ne risente, anzi: 27 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Tutto il quintetto di Cleveland va in doppia cifra: solo Mozgov, 17 punti, resta sotto i 20 (21 per Smith e Love, 22 per Irving). Nei Mavs il migliore è Parsons, 18. Sempre in Texas i San Antonio Spurs superano nettamente 117-107 i Toronto Raptors e centrano la sesta vittoria di fila. Per Marco Belinelli 10 punti in 21 minuti ma a brillare è Kawhi Leonard, 24 punti, 11 rimbalzi e 5 recuperi.

Andrea Bargnani offre un'altra buona prova segnando 20 punti con 9 su 19 al tiro ma i New York Knicks cadono 87-82 in casa degli Utah Jazz di un maestoso Favors (29 e 12 rimbalzi) e incassano la quinta sconfitta di fila. Non se la passa meglio l'altra squadra della Grande Mela, i Brooklyn Nets, travolti in casa 111-91 dai New Orleans Pelicans che restano in piena corsa per l'ottavo posto a Ovest. Anthony Davis si ferma a 15 punti, spiccano i 17 di Pondexter e del francese Ajinca. La squadra del momento sono gli Indiana Pacers che maltrattano 118-86 gli Orlando Magic con 34 punti di Stuckey e si confermano i migliori dall'1 febbraio (12-2 di record e momentaneo settimo posto a Est). Crollano le speranze playoff dei Detroit Pistons che perdono a Los Angeles contro i disastrati Lakers 93-85. Jordan Hill, 16 punti, il migliore fra i gialloviola.