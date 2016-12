Basket, Nba: il Gallo vince il derby, Datome fa 13

Danilo Gallinari mette a referto 9 punti nel successo dei Denver Nuggets (106-78) contro i New York Knicks, cui non bastano i 12 punti di Andrea Bargnani. Sorride Gigi Datome che firma 13 punti e contribuisce al successo dei Boston Celtics a Miami (100-90). Volano Atlanta e Golden State che festeggiano la 50esima vittoria stagionale: gli Hawks fanno la voce grossa con Sacramento (130-105), gli Warriors piegano Phoenix (98-80).

La notte Nba regala il derby italiano: Gallinari contro Bargnani. E' il Gallo a sorridere, i suoi 9 punti contribuiscono alla vittoria dei Nuggets sui Knicks (106-78), per il Mago solo la consolazione di una buona prova personale, 12 punti e 7 rimbalzi a referto. Bene anche l'altro azzurro impegnato, Gigi Datome, che da quando ha cambiato casacca gioca e segna. Altri 13 punti per lui nel successo dei Celtics sugli Heat, finisce 100-90. Dwyane Wade è il migliore nelle fila di Miami con 34 punti. Fanno festa Golden State e Atlanta, per loro arriva la 50esima vittoria stagionale, la copertina va a Stephen Curry il campione degli Warriors realizza ben 36 punti nella vittoria sui Suns (98-80). Gli Hawks, invece, stritolano i Kings per 130-105, per Atlanta grande prova del quintetto base, tutti in doppia cifra, i migliori sono Carroll e Korver autori di 20 punti a testa.