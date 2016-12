Basket, Serie A: Sassari vince in volata a Pesaro

All'Adriatic Arena va in scena la più classica delle sfide testa-coda anche se Sassari deve fare attenzione a una Consultinvest Pesaro reduce da due successi di fila. Infatti la gara è sempre equilibrata: 19-18 al 10' per i padroni di casa mentre all'intervallo i sardi sono avanti 36-30. Dopo la pausa lunga la squadra di Sacchetti tiene sempre la testa avanti ma Pesaro, arrivata al massimo a -8 (38-30 e 52-44), reagisce e nell'ultimo periodo se la gioca punto a punto, portandosi anche in vantaggio sul 59-54 dopo un gioco da tre punti di Musso e una schiacciata di Judge.



Il finale è incandescente: Ross riporta davanti i suoi sul 69-68 ma Logan risponde con una pazzesca tripla per il 71-69; sul possesso successivo Musso si fa stoppare da Brooks ma recupera palla, sbaglia da sotto, riesce ancora a riaprire per Wright che attacca il canestro ma viene respinto da una pazzesca stoppata di Lawal. Ci pensa Dyson a sigillare il successo coi tiri liberi del 73-69. La Consultinvest ha una grande prova di Judge, 19 punti e 13 rimbalzi, mentre Wright ne aggiunge 19 ma paga le 19 palle perse. Per il Banco di Sardegna brilla Shane Lawal, 23 punti e 16 rimbalzi, mentre Dyson chiude con 17.