Nba: Parker trascina gli Spurs, Westbrook è super

La primavera è alle porte, la stagione sta per entrare nella fase decisiva e gli Spurs, quando conta, ci sono sempre. Contro Chicago arriva la quinta vittoria consecutiva, merito soprattutto di uno scatenato Tony Parker: il francese infila 32 punti in 30 minuti (massimo stagionale) e fa passare in secondo piano la prima gara senza canestri dal campo per Tim Ducan in 18 anni di Nba (il caraibico chiude la sua gara con 3 punti dalla lunetta). Ai Bulls non bastano i 23 punti di Gasol e i 22 di Brooks.

Russell Westbrook non si ferma più. Nuovo show personale del play contro i Raptors: 30 punti, 17 assist e 11 rimbalzi, quinta tripla doppia nelle ultime sei gare per il miglior realizzatore della lega, che stravince il duello con Kyle Lowry (14 punti). I Warriors piegano i Clippers 106-98, Green è il top scorer del match con 23 punti, Thompson e Livingston contribuiscono con 21 a testa, Steph Curry si ferma a 12. Gigi Datome ne infila 10 in 10 minuti ma i Boston perde 103-98 a Orlando. Monta Ellis (31 punti) trascina i Mavericks contro i Lakers, vincono anche Charlotte (108-101 contro Detroit) e Utah (95-88 contro Brooklyn).