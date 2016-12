Basket, Serie A: Venezia e Reggio non si fermano

Al Taliercio Jarrius Jackson, sempre più leader della Reyer, si carica la squadra sulle spalle e la trascina ad una vittoria più agevole del previsto contro Bologna. Non ci si aspettava una Granarolo così arrendevole: i felsinei erano reduci da due convincenti successi in campionato contro Cantù e Pistoia, ma i 21 punti della point-guard di Monroe spianano la strada al team di Recalcati: è la terza vittoria consecutiva per Venezia, che negli ultimi due mesi ha perso solo la sfida interna contro la capolista Milano, ora a + 4 in classifica.

Convincente anche la prova di Reggio Emilia, che al PalaBigi si scrolla di dosso la batosta subita sei giorni fa ad Assago. Non c'è mai storia contro un'Avellino che conferma il suo momento di crisi e perde la terza gara in fila dopo quelle con Olimpia e Orlandina. Autentico mattatore dell'incontro è Amedeo Della Valle, autore di 22 punti con un ottimo 6 su 8 da tre, a cui aggiunge 7 rimbalzi e 3 assist. Banks, 18 punti in 35 giocati, non basta ad una Sidigas che esce troppo presto dal match.

Proprio contro Avellino, in esterna, era arrivato l'ultimo successo stagionale di Varese: a due settimane dall'esonero di Pozzecco il lavoro del nuovo coach Caja comincia a pagare. La Openjobmetis vince col cuore a Masnago: Roma si fa prendere per mano dal motivatissimo ex Rok Stipcevic (22 a referto per il croato), i lombardi rimangono in gara grazie alla vena di Maynor (10 punti e ben 9 assist) e soprattutto con l'energia difensiva di Eyenga (10 i rimbalzi del congolese). De Zeeuw sulla sirena fallisce il tiro della vittoria capitolina, nell'overtime un 9-0 varesino con tripla conclusiva di Kangur regala la gioia dei due punti a Caja. Varese sale a 14 in classifica e torna a respirare aria fresca.



Caserta spreca l'ennesima opportunità per riavvicinarsi al penultimo posto di Pesaro e affonda sempre più verso la retrocessione: al PalaMaggiò, nel posticipo della domenica, passa anche Capo d'Orlando, punteggio di 83-70 in favore dei siciliani. E' il parziale di 20-13 nel terzo quarto a lanciare la squadra di Griccioli, che trova in Dominique Archie il miglior realizzatore di serata con 17 punti (valutazione di 23 per l'ala piccola di Augusta). Seconda vittoria consecutiva per l'Orlandina che dopo Avellino espugna anche Caserta, salendo a quota 16; la Pasta Reggio, in striscia negativa da 3 giornate, dimentica l'ottimo avvio di 2015 e sembra ormai spacciata.