Basket, Serie A: Trento piega Varese

L'addio di Pozzecco e il cambio di allenatore non bastano a Varese per invertire la rotta. La squadra del neo tecnico Caja si arrende 78-65 in casa di Trento nel posticipo della 20esima giornata. Decisivo, dopo una prima metà di gara equilibrata, il parziale di 17-0 realizzato dai padroni di casa a cavallo tra 2° e 3° quarto: merito soprattutto di Mitchell, autore di 14 punti. Trento aggancia Brindisi al quinto posto, per Varese ottavo ko nelle ultime nove gare.

Il Varese impegna i padroni di casa per metà gara, ma paga a caro prezzo il black out in avvio di ripresa. Per Trento, oltre ai 14 di Mitchell, ci sono i 12 punti di Grant e i 10 di Owens, agli ospiti non bastano i 19 di Maynor (miglior realizzatore della partita) e i 12 a testa di Eyenga e Casella. Il margine di Varese su Caserta - ultima in classifica con 7 punti - è ancora di 5 lunghezze, ma servirà un deciso cambio di rotta per evitare brutte sorprese. Trento sfrutta il doppio turno casalingo per centrare la seconda vittoria di fila in campionato, ulteriore conferma dei progressi già mostrati nella gara contro Brindisi.