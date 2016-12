Basket in lutto per Christian Welp

Il mondo del basket piange Christian Welp . Il gigante tedesco è morto a soli 51 anni. Non è bastato il suo fisico imponente di 213 centimetri per sostenere un fatale arresto cardiaco, che ha fermato il suo cuore per sempre. Il centro, ex NBA , è un ricordo recente del mondo della palla a spicchi italiano: giocò nella Viola Reggio Calabria , dove conquistò la Promozione in A1 al fianco di un giovanissimo Manu Ginobili .

Welp fu protagonista anche nel grande basket. Infatti nel 1987 fu scelto al primo giro del draft NBA e fu chiamato per sedicesimo dai Philadelphia 76ers dove rimase due anni, per poi giocare anche ai San Antonio Spurs e ai Golden State Warriors. Nel 1990 tornò in patria, al Bayer Leverkusen, e nel '97 approdò all'Olympiacos Pireo, squadra con cui vinse l'Eurolega. Senza dimenticare il successo europeo della Germania nel 1993, quando fu nominato MVP del torneo. E infine Reggio Calabria, che ha scritto sul proprio sito, in memoria di Christian: "La Viola Basket esprime cordoglio per la prematura scomparsa di Christian Welp, protagonista in canotta neroarancio di una esaltante stagione, la 1998/99, culminata con la promozione in serie A-1".