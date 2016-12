Basket, che pandemonio nel derby basco!

A volte in un derby basta un piccolo gesto o una sola parola per scatenare il caos generale. E' quello che è successo in quello basco tra Bilbao e Caja Laboral: contropiede dei padroni di casa e inchiodata a canestro, poi una spallata che fa scattare la rissa. Nasce così la corrida nel palazzetto del Bilbao che coinvolge giocatori, dirigenti e anche qualche spettatore. Ci vogliono due minuti buoni per riportare l'ordine. I derby baschi si confermano sempre caldissimi, in qualsiasi sport.