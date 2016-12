Basket, Serie A: Milano spaziale, Reggio Emilia demolita

Grandissima prova di forza per l'Ea7 Milano che, nella 20esima giornata del campionato di basket di Serie A demolisce 118-68 Reggio Emilia. Un successo importante per gli uomini di Banchi che si mantengono saldamente al comando della classifica con 36 punti, sei in più di Venezia e otto in più su Sassari. A trascinare Milano alla 15esima vittoria di fila in campionato ci pensa Linas Kleiza, autore di 30 punti con un 8 su 10 da tre punti.