Basket: è morto Earl Lloyd, il primo nero a giocare nell'Nba

Il basket americano piange la scomparsa di Earl Lloyd, il primo giocatore afroamericano a giocare nella Nba, morto giovedì all'età di 86 anni. Scelto come nona scelta nel draft Nba 1950 dai Washington Capitols, ha debuttato il 31 ottobre in un match perso contro i Rochester Royals. Due anni dopo si trasferì ai Syracuse Nationals aiutandoli a vincere il titolo nel 1955. Giocò anche a Detroit, dove chiuse la decennale carriera con una media di 8.4 punti e 6.4 rimbalzi.

"Quando Earl andò in campo in quella data fatidica del 1950, questo uomo straordinario si è giustamente guadagnato il suo posto nello storico movimento per i diritti civili e, cosa più importante, ha aperto la porta all'uguaglianza in America" ha detto il presidente del West Virginia State, Brian Hemphill, in un comunicato.



L'Nba e le diverse franchigie si sono unite al dolore dei familiari dell'ex ala cresciuta al West Virginia State College.